Siria | forze Usa si ritirano dalla base di Al-Tanf

Da iltempo.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le forze statunitensi hanno lasciato la base di Al-Tanf in Siria e si sono ritirate in Giordania. La mossa arriva dopo mesi di presenza nella regione, dove erano schierate contro lo Stato Islamico. Ora si apre una nuova fase, mentre nelle zone di confine si intensificano le tensioni.

Damasco, 11 feb. (AdnkronosAfp) - Le forze statunitensi si sono ritirate in Giordania dalla base siriana di Al-Tanf, dove erano state schierate come parte della coalizione internazionale contro il gruppo dello Stato islamico. Lo hanno riferito all'AFP due fonti militari siriane. Una fonte ha affermato che "le forze americane si sono ritirate completamente dalla base di Al-Tanf oggi" e che le forze siriane sono state schierate per sostituirle. Una seconda fonte ha confermato il ritiro, aggiungendo che gli americani avevano spostato le attrezzature all'esterno negli ultimi 15 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

