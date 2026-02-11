Le forze statunitensi hanno lasciato la base di Al-Tanf in Siria e si sono ritirate in Giordania. La mossa arriva dopo mesi di presenza nella regione, dove erano schierate contro lo Stato Islamico. Ora si apre una nuova fase, mentre nelle zone di confine si intensificano le tensioni.

Damasco, 11 feb. (AdnkronosAfp) - Le forze statunitensi si sono ritirate in Giordania dalla base siriana di Al-Tanf, dove erano state schierate come parte della coalizione internazionale contro il gruppo dello Stato islamico. Lo hanno riferito all'AFP due fonti militari siriane. Una fonte ha affermato che "le forze americane si sono ritirate completamente dalla base di Al-Tanf oggi" e che le forze siriane sono state schierate per sostituirle. Una seconda fonte ha confermato il ritiro, aggiungendo che gli americani avevano spostato le attrezzature all'esterno negli ultimi 15 giorni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Siria: forze Usa si ritirano dalla base di Al-Tanf

Approfondimenti su Al Tanf Forze

Gli Stati Uniti annunciano il loro ritiro dalla convenzione degli Accordi di Parigi sul clima, suscitando reazioni negative a livello internazionale.

In Siria, gli scontri tra le forze curde e le truppe governative di Damasco hanno portato all’evasione di circa 1.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Why Are U.S. Troops Still in Syria ISIS Attack Reignites the Debate

Ultime notizie su Al Tanf Forze

Argomenti discussi: Siria: forze Usa trasferiscono prigionieri Isis in Iraq; Siria: accordo con i curdi banco di prova per Damasco - ISPI; Siria. Tra alleanza e interesse: il rapporto ambiguo tra Stati Uniti e curdi; Curdi usati e gettati. Fine del mito del Rojava.

SIRIA/ Al Sharaa si accorda coi curdi ma i suoi jihadisti sono un pericolo e puntano ai cristianiIl regime in Siria si accorda con le forze militari curde (SDF). Ma resta il problema delle minoranze e dei jihadisti che sostengono Al Sharaa ... ilsussidiario.net

Siria: forze USA trasferiscono prigionieri Isis in IraqLe forze Usa hanno iniziato sabato a trasferire un altro gruppo di detenuti dell’ISIS ... msn.com

Nel Nord-Est della Siria la situazione è molto fragile. Nonostante il cessate il fuoco tra il governo siriano e i combattenti curdi delle Forze democratiche siriane, le tensioni militari sono forti e la vulnerabilità della popolazione aumenta. Noi continuiamo ad esser - facebook.com facebook

Aspettando, a #Hasakeh, l’arrivo delle forze di sicurezza del governo di #Damasco, l’Amministrazione Autonoma della #Siria di Nordest che sta per sciogliersi nello stato siriano, ha schierato, ancora una volta, le sue donne in armi #Kobane @Tg3web x.com