Bloomsville | il classico di Chaplin rivive al Teatro Astra tra danza musica live e non verbalità

Lo spettacolo "Bloomsville", una nuova produzione di Tedacà con la regia di Valentina Renna e la supervisione di Simone Schinocca, debutta al Teatro Astra di Torino (stagione "Mostri" di Fondazione Teatro Piemonte Europa) nelle date del 21, 22, 23 e 26 dicembre 2025. L'opera è liberamente. Torinotoday.it

