Grande festa di Carnevale a Tornareccio tra carri allegorici artisti di strada musica e danza

Il Carnevale di Tornareccio si svolgerà domenica 15 febbraio, offrendo una giornata dedicata a carri allegorici, artisti di strada, musica e danza. La tradizionale sfilata coinvolgerà partecipanti con maschere e costumi, creando un’occasione di incontro e divertimento per tutta la comunità. L’evento rappresenta un momento di tradizione e convivialità, valorizzando il patrimonio culturale locale in un’atmosfera festosa e partecipata.

Grande festa di Carnevale, domenica 15 febbraio, a Tornareccio. Ci sarà la tradizionale sfilata con carri, maschere e costumi. Ad animare la festa sarà la musica degli Hobos, una street band che ispira il proprio sound al latin e alle vibrazioni del Sudamerica. Il gruppo di ballo Passion dance.🔗 Leggi su Chietitoday.it Giornata di festa a Campalto per il carnevale con la sfilata dei carri allegoriciA Campalto si svolge una giornata dedicata al Carnevale, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici. Carnevale di Morciano 2026, doppio appuntamento tra musica, carri e festa per grandi e piccoliIl Carnevale di Morciano di Romagna 2026 si presenta con una versione rivisitata, offrendo due appuntamenti dedicati a tutta la famiglia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. È uno dei Carnevali più famosi del Lazio: Ronciglione si prepara alla grande festa - Siamo già verso fine gennaio e il Carnevale è alle porte: a Ronciglione la festa più grande del Lazio riempie la Tuscia di colori e rituali. msn.com

Grande Festa di carnevale a Ostia: ingresso gratuito e tante attività creative, maschere colorate, in una giornata d'intrattenimento pensata per grandi e piccini - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.