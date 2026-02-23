sipario su giochi da record

L’Italia ha vissuto un evento memorabile, grazie alla passione e all’impegno degli atleti che hanno stabilito nuovi record. La causa di questa impresa deriva dall’organizzazione accurata e dall’entusiasmo della gente locale. Migliaia di spettatori hanno affollato gli impianti, creando un’atmosfera vibrante e carica di energia. Le competizioni hanno attirato l’attenzione internazionale, lasciando un segno indelebile nel panorama sportivo. La cerimonia di chiusura ha concluso questa straordinaria manifestazione.

Accoglienza, bellezza, passione. Basterebbe tutto ciò per annunciare “urbi et orbi” che l’Italia ha regalato al mondo una grande Olimpiade. E nel mare di medaglie azzurre forse questa era la meno prevedibile, certamente quella di cui poter andare più orgogliosi. Si pensava e si temeva che il Belpaese fosse inadeguato, inaffidabile e pasticcione per un evento di tale spessore, e invece no. È stato un successo planetario quello dei Giochi ‘diffusi’, agonisticamente scanditi dal record assoluto di allori tricolori, ma pure straordinario exploit economico, organizzativo e mediatico. Ci sono tanti modi per vincere quando si gioca in casa e si è lavorato a quest’obiettivo da ben prima del 24 giugno 2019, quando il Cio assegnò all’Italia l’organizzazione della venticinquesima edizione dei Giochi olimpici invernali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Giochi con un'audience da record, 2 italiani su 3 incollati alla tv

