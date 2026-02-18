Giochi con un' audience da record 2 italiani su 3 incollati alla tv
I Giochi Invernali di Milano Cortina attirano un pubblico senza precedenti, con due italiani su tre che seguono gli eventi in televisione. Anne-Sophie Voumard, responsabile dei servizi di marketing e televisivi del CIO, descrive questa passione come un entusiasmo palpabile, alimentato anche dal fatto che molte persone si sintonizzano per vedere le competizioni in diretta, spesso nei momenti più emozionanti.
AGI - È "un entusiasmo che si può toccare con mano" secondo Anne-Sophie Voumard, Television and Marketing Services Managing Director del CIO, quello per i Giochi Invernali di Milano Cortina. Non solo sui campi di gara, ma anche grazie ad un " audience notevole di persone che seguono i giochi e che ogni giorno, quando guardo i numeri, mi sorprende. Un successo notevole di pubblico e trasmissioni ". La passione italiana per i Giochi. "L'Italia sta dimostrando una passione straordinaria per i Giochi: 2 su 3 li hanno guardati e li stanno guardando - ha proseguito - una percentuale ben oltre Parigi 2024, con italiani che hanno guardato i Giochi più di tutte e tre le precedenti Invernali messe assieme".🔗 Leggi su Agi.it
