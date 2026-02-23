sionismo e razzismo i verdi inglesi propongono una mozione che rischia di discriminare la madre del leader

«Sionismo è razzismo». Questo è il nome della campagna che i Verdi inglesi dovrebbero presentare in Parlamento il mese prossimo. Se approvata, come ha fatto stare il Daily mail, potrebbe diventare una norma in grado di «sostenere la resistenza palestinese con tutti i mezzi disponibili ai sensi del diritto internazionale». Tra i sostenitori della mozione c’è anche un avvocato che aveva provato a far rimuovere Hamas dalla lista dei gruppi terroristici del Regno Unito. Ma non solo, perché a sostenere la proposta c’è anche l’artista britannica e pro-Pal Lubna Speitan, che in passato ha sostenuto la “lotta armata” palestinese contro Israele. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Schlein frena la mozione anti ayatollah del Pd perché prima deve chiedere al leader del M5sIl Partito Democratico si trova di fronte a una delicata fase di confronto interno, con la leader Schlein che preferisce attendere prima di adottare una posizione definitiva sulla mozione anti-ayatollah.

