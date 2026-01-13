Schlein frena la mozione anti ayatollah del Pd perché prima deve chiedere al leader del M5s.

Il Partito Democratico si trova di fronte a una delicata fase di confronto interno, con la leader Schlein che preferisce attendere prima di adottare una posizione definitiva sulla mozione anti-ayatollah. La decisione sembra dipendere da un confronto con il leader del M5s, evidenziando le complessità delle alleanze politiche attuali. La situazione riflette le sfide di un dialogo politico spesso caratterizzato da attese e tentativi di mediazione.

Campa cavallo che l'attesa cresce. Non è la staffetta la disciplina sportiva del Pd, dove il testimone – si sa – cade sempre. Non è neanche la maratona, perché ci si ferma al primo ristoro. Tantome.

