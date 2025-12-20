Un cognome impegnativo Un’idea del potere del cinema che accoglie la lezione del nonno che sapeva ironizzare sui dittatori e arriva fino alla parabola ecologista di Avatar Dove incarna una leader carismatica e furibonda

Q uando uno come James Cameron ti dice che sei tu il piatto forte, non puoi che credergli. E iniziare ad attrezzarti per quel che sta per capitarti. Oona Chaplin ha i geni giusti e ha avuto il tempo per prepararsi quasi a tutto. Il nonno era Charlie, la mamma Geraldine, la nonna da cui ha preso il nome, Oona O’Neill, figlia del drammaturgo Eugene. E sono del 2017 i primi annunci che registrano Oona Chaplin tra le new entry della saga, con Avatar-Fuoco e cenere (dopo il capostipite del 2009, quasi 3 miliardi di dollari incassati e il sequel Avatar: la via dell’acqua del 2022, ci sono altri 3 capitoli in canna, con cui si arriverà fino al 2031). 🔗 Leggi su Iodonna.it

