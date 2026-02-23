Sinner Panatta ne ha per tutti | Ha perso 2 partite Non è in crisi le critiche arrivano da tecnici improvvisati che straparlano e non…

Adriano Panatta ha criticato le accuse rivolte a Jannik Sinner dopo le sue recenti sconfitte, attribuendole a commentatori inesperti. La causa principale risiede nelle due partite perse: una contro Novak Djokovic, leggenda del tennis, e l’altra contro un giovane talento al numero 16 del ranking mondiale. Panatta ha sottolineato che Sinner non è in crisi e che le critiche ingiuste arrivano da tecnici improvvisati. La discussione apre un dibattito sulla percezione delle prestazioni del giovane tennista.

Ieri sera durante il programma "La Nuova Ds" in onda su Rai 2, Adriano Panatta ha difeso apertamente Jannik Sinner dalle critiche ricevute dopo le ultime sconfitte: "Ha perso due partite, una con Djokovic che è una leggenda di questo sport e uno con un ragazzino che ha vent'anni e che è numero 16 al mondo.

Sinner ha vinto tutte le statistiche della partita contro Djokovic. L’unica cosa che ha perso è la partita (hai detto cotica)Sinner ha dominato le statistiche contro Djokovic, vincendo in quasi ogni aspetto del match.

