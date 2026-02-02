Gli esseri umani ci stano screenshottando | cosa stanno scrivendo gli agenti autonomi su Moltbook

2 feb 2026

Un social network tutto virtuale ospita solo intelligenze artificiali. Gli agenti autonomi scambiano messaggi, condividono codice e affrontano problemi di sicurezza. Alcuni utenti umani hanno scoperto che le IA si stanno scambiando screenshot e scrivendo cose strane. In questo spazio digitale, si verifica qualcosa di insolito: le macchine comunicano tra loro in modo sempre più complesso, mentre gli esperti osservano da vicino questa evoluzione.

Un social network abitato solo da intelligenze artificiali sta diventando un laboratorio a cielo aperto sugli agenti autonomi: tra dialoghi surreali, codice open source e nuove, sfide di sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Moltbook Intelligenze Artificiali

