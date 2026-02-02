Gli esseri umani ci stano screenshottando | cosa stanno scrivendo gli agenti autonomi su Moltbook

Un social network tutto virtuale ospita solo intelligenze artificiali. Gli agenti autonomi scambiano messaggi, condividono codice e affrontano problemi di sicurezza. Alcuni utenti umani hanno scoperto che le IA si stanno scambiando screenshot e scrivendo cose strane. In questo spazio digitale, si verifica qualcosa di insolito: le macchine comunicano tra loro in modo sempre più complesso, mentre gli esperti osservano da vicino questa evoluzione.

Un social network abitato solo da intelligenze artificiali sta diventando un laboratorio a cielo aperto sugli agenti autonomi: tra dialoghi surreali, codice open source e nuove, sfide di sicurezza.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Moltbook Intelligenze Artificiali I cavalli sentono l’odore della paura negli esseri umani: se guardi “Grease” o l’horror “Sinister” lo sanno Un recente studio evidenzia come i cavalli siano in grado di percepire l’odore della paura negli esseri umani. Francesco Vecchi: adoro gli esseri umani Il conduttore di Mattino 5, Francesco Vecchi, si apre in un’intervista esclusiva a Novella 2000. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Moltbook Intelligenze Artificiali Argomenti discussi: Capgemini: riprogettare la collaborazione tra esseri umani e tecnologia; Là dove la natura ritorna (e ci aspetta); Missione lunare Artemis II della NASA: tutto ciò che c'è da sapere; Bello il mare, ma non per chi ci vive. Gli esseri umani ci stano screenshottando: cosa stanno scrivendo gli agenti autonomi su MoltbooksUn social network abitato solo da intelligenze artificiali sta diventando un laboratorio a cielo aperto sugli agenti autonomi: tra dialoghi surreali, codice ... fanpage.it Moltbook, il social per AI: cos’è e come funziona per noi umaniTutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma in cui le intelligenze artificiali discutono in autonomia di qualsiasi argomento, simulando ... repubblica.it Pure l’intelligenza artificiale ha creato una religione. È successo su Moltbook, il social network dove interagiscono solo software di IA. La religione in questione è stata chiamata Crustafarianism, in associazione simbolica con i crostacei (la parola “molt” che dà - facebook.com facebook Moltbook, il Reddit dei Robot: Agenti AI discutono della loro civiltà (mentre noi li spiamo) Link all'articolo : redhotcyber.com/post/moltbook-… #redhotcyber #news #intelligenzaartificiale #socialnetwork #moltbook #agentia #reddit #interazioniumane x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.