Sindaco montano sfida per rilanciare le aree interne | la scommessa

Il sindaco di Serramonacesca, Sebastiano Massimiano, ha deciso di candidarsi alla presidenza della Provincia per promuovere lo sviluppo delle aree interne. La sua scelta nasce dalla necessità di rilanciare i piccoli centri che affrontano il calo demografico e la mancanza di servizi. Massimiano vuole portare nuove idee e rafforzare le infrastrutture locali. La sua candidatura mira a coinvolgere cittadini e imprenditori in un progetto di crescita condivisa. La decisione ha suscitato reazioni nella regione.

Il Partito Democratico abruzzese punta su Sebastiano Massimiano, sindaco di Serramonacesca, come candidato alla presidenza della Provincia. La scelta, annunciata dalla segretaria provinciale Carmen Ranalli e dal vicesegretario Massimo Berardinelli, è stata ratificata durante un’assemblea a Pescara. Massimiano, alla guida della lista Pescara Provincia nuova, rappresenta una scommessa politica per rilanciare il ruolo della Provincia come coordinatore dello sviluppo territoriale, con particolare attenzione alle aree interne. Un sindaco montano per rilanciare le aree interne. La candidatura di Massimiano non è casuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Campania, una legge regionale contro lo spopolamento: 10 milioni per rilanciare le aree interneLa Regione Campania ha approvato una nuova legge per contrastare lo spopolamento, causando l’interesse di molti residenti nelle zone interne.

Aree interne, pensionati come leva demografica: la scommessa fiscale di MateraLe aree interne italiane affrontano una costante diminuzione della popolazione, con effetti significativi su borghi e servizi locali.

Davvero “montano” significa solo quota sul livello del mare Adolfo Marinangeli, sindaco di Amandola, mette in discussione i criteri che rischiano di lasciare indietro i territori interni: servizi, distanze, viabilità, risorse e sanità non si misurano in metri, ma in diffic - facebook.com facebook