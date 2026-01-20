Aree interne pensionati come leva demografica | la scommessa fiscale di Matera

Le aree interne italiane affrontano una costante diminuzione della popolazione, con effetti significativi su borghi e servizi locali. In questo contesto, i pensionati rappresentano una possibile leva demografica e occasione di sviluppo. La città di Matera si propone come esempio di strategia fiscale volta a favorire il ritorno e la permanenza di questa fascia di popolazione, contribuendo a ridurre l’emorragia demografica e valorizzare il territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Le aree interne continuano a perdere abitanti. Una lenta emorragia demografica che svuota i borghi e assottiglia i servizi. Ora il tema torna sul tavolo della politica, con una leva tanto semplice quanto controversa: il fisco. È stato incardinato in Commissione Finanze al Senato il disegno di legge presentato dal senatore Domenico Matera di Fratelli d'Italia, che introduce incentivi fiscali per il rientro in Italia dei pensionati residenti in Paesi extra Ue. Destinazione obbligata: i comuni delle aree interne con popolazione non superiore ai 3mila abitanti. Il provvedimento si inserisce nel solco delle politiche del governo Meloni a sostegno dei territori marginali.

