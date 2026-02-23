Silvio Toriello News Presenta delitti a Londra dell’800

Silvio Toriello racconta un episodio di omicidio avvenuto a Londra nell’Ottocento, causato dall’uso intenso di carbone nelle case e nelle fabbriche. La nebbia giallastra, densa e persistente, avvolge le strade del centro, ostacolando la visibilità e creando un’atmosfera opprimente. Le persone si muovono con cautela tra le ombre, mentre il fumo denso si alza dai camini e si mescola all’aria. La città si prepara ad affrontare un nuovo giorno pieno di misteri.

londra, 1800. Una coltre di nebbia giallastra, satura dello zolfo dei camini, avvolge il Tamigi come un sudario. La città è un organismo che respira a fatica, diviso tra l’opulenza dei palazzi di Mayfair e il fango viscido di Wapping. È qui, tra i vicoli ciechi del porto, che inizia la nostra storia. Il Ritrovamento al Molo di Shadwell. All’alba del 12 novembre, un barcaiolo intento a recuperare detriti dal fiume scorse qualcosa di insolito impigliato tra i pali marci del molo di Shadwell. Non era il solito fagotto di stracci o la carcassa di un animale. Era il corpo di un uomo, vestito con un abito di seta nera di eccellente fattura, ma privo di scarpe e di cappello. 🔗 Leggi su Citypescara.com Silvio Toriello tutte le news sul PodCast “ritorno dall’inferno”Silvio Toriello ha pubblicato un nuovo episodio del podcast “Ritorno dall’inferno” dopo aver scoperto che il certificato di morte era stato firmato senza dubbi. Silvio Toriello News Di cosa parla l’ultimo Podcast dal Titolo “L’altra che non c’era”Nel nuovo episodio del podcast “L’altra che non c’era”, si analizza il potere nascosto nei corridoi riservati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: L’Ippodromo di Taranto rinasce e diventa polo attrattivo del Sud: la visita di Silvio Toriello accende i riflettori sul rilancio; Silvio Toriello: perché sempre più istituzioni si rivolgono al Manager dei grandi affari; L’uomo che non C’era di Silvio Toriello notizia del nuovo PodCast Nella Milano del 1874; La voce della Steppa dove l’infinito incontro il suo uomo Di Silvio Toriello. interessante punto di vista sull'affare Toriello - facebook.com facebook