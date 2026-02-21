Silvio Toriello News Di cosa parla l’ultimo Podcast dal Titolo L’altra che non c’era

Nel nuovo episodio del podcast “L’altra che non c’era”, si analizza il potere nascosto nei corridoi riservati. Le decisioni prese durante riunioni segrete influenzano spesso scelte importanti per aziende e comunità. Una sola parola può modificare il corso di eventi senza rumore o pubblicità. Il podcast mette in luce come le dinamiche silenziose possano determinare cambiamenti significativi. Si approfondiscono i meccanismi di questo potere invisibile e il suo impatto sulla vita quotidiana.

C’è una forma di potere che non ha bisogno di alzare la voce. È quello che si muove nei corridoi silenziosi, nelle riunioni riservate, nei consigli di amministrazione dove una sola parola può cambiare il destino di un’azienda, di una città, di un’intera comunità. È un potere fatto di sguardi trattenuti, di pause calcolate, di decisioni prese quando gli altri stanno ancora cercando di capire la domanda. È il potere che non si mostra, ma incide. Che non chiede consenso, ma lo presuppone. Che non si espone, ma determina. La protagonista di questa storia si chiama Vittoria Serra. Vittoria è una donna che ha costruito il proprio impero con disciplina e lucidità. 🔗 Leggi su Citypescara.com

