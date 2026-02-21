Silvio Toriello tutte le news sul PodCast ritorno dall’inferno

Silvio Toriello ha pubblicato un nuovo episodio del podcast “Ritorno dall’inferno” dopo aver scoperto che il certificato di morte era stato firmato senza dubbi. La causa di questa situazione risale a un errore amministrativo che ha portato a una decisione affrettata. Toriello ha analizzato i documenti e trovato elementi che indicano un possibile fraintendimento. Sul caso si sta già approfondendo con attenzione.

Quando il certificato di morte venne firmato, nessuno ebbe davvero il coraggio di metterlo in discussione. Non perché ci fossero prove certe della morte di Andrea Luciani, ma perché l'assenza, a un certo punto, pesa più di qualsiasi corpo. Era passato quasi un anno dalla sua scomparsa. L'auto era stata ritrovata lungo una strada secondaria che sale verso l'altopiano, poco oltre le curve che guardano il massiccio del Gran Sasso. Portiera aperta. Chiavi ancora nel quadro. Sedile del guidatore leggermente reclinato, come se qualcuno si fosse fermato solo per un momento. Nessuna traccia di colluttazione.