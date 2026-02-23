Silvia Benvenuti di Unipi finalista al Premio Asimov con Insalate di matematica

Silvia Benvenuti, ricercatrice dell’Università di Pisa, ha ottenuto la nomina come finalista al Premio Asimov con il suo libro “Insalate di matematica” perché ha saputo rendere accessibili concetti complessi attraverso ricette e storie. La sua opera ha attirato l’attenzione della giuria grazie alla capacità di unire gastronomia e matematica in modo originale. La scelta di coinvolgere i lettori con esempi pratici ha contribuito alla sua selezione tra i cinque finalisti.

Pisa, 20 febbraio 2026 - È stato selezionato tra i cinque finalisti del Premio Asimov 2026 il volume Insalate di Matematica. Trentuno pezzi facili su arte, design e architettura di Silvia Benvenuti, docente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, pubblicato da Alpha Test nel 2024. Il Premio Asimov, riservato a opere di divulgazione e saggistica scientifica, verrà assegnato in primavera all'autrice o all'autore scelto direttamente dalle studentesse e dagli studenti delle scuole superiori, chiamati non solo a votare, ma anche a leggere e recensire i libri in concorso. Il volume accompagna il lettore in un viaggio alla scoperta delle applicazioni numeriche e geometriche che regolano pittura, architettura, design e musica, ma anche aspetti molto concreti della vita quotidiana: lo sport, le strade che percorriamo ogni giorno, le curve di una pista ciclabile o l'inclinazione di una scala.