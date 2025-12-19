Un finanziamento europeo per la matematica al professor Bozhidar Velichkov di Unipi

Il professor Bozhidar Velichkov dell’Università di Pisa si distingue come il primo italiano nel settore della matematica a ricevere il prestigioso ERC Consolidator Grant 2025. Con il progetto “FiRM”, si impegna a esplorare le strutture fini e la regolarità delle interfacce libere mobili e stazionarie, aprendo nuove prospettive di ricerca e innovazione nel campo.

Pisa, 17 dicembre 2025 - Il professor Bozhidar Velichkov dell'Università di Pisa è tra i vincitori del ERC Consolidator Grants 2025 con il progetto "Fine Structure and Regularity of Moving and Stationary Free Interfaces" (FiRM), unico ERC di matematica finanziato in tutta Italia. Per Velichkov è il secondo Grant, nel 2019 era stato infatti premiato con l'ERC Starting Grant. Il finanziamento, assegnato nell'ambito del programma Horizon Europe dell'Unione Europea, sostiene la ricerca di frontiera condotta da ricercatrici e ricercatori selezionati a livello internazionale con finanziamenti fino 2 milioni di euro per un periodo di 5 anni.

