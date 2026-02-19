Università | Silvia Benvenuti finalista al Premio Asimov con Insalate di matematica

Pisa, 19 febbraio 2026 – È stato selezionato fra i cinque finalisti del Premio Asimov 2026 il libro "Insalate di Matematica. Trentuno pezzi facili su arte, design e architettura" di Silvia Benvenuti, docente del Dipartimento di Informatica dell'Università di Pisa, pubblicato da Alpha Test nel 2024. Riservato ad opere di divulgazione e di saggistica scientifica, il premio sarà assegnato in primavera all'autore o all'autrice scelta dalle studentesse e dagli studenti chiamati a votare e recensire i libri in gara. "Insalate di Matematica. Trentuno pezzi facili su arte, design e architettura" accompagna il lettore alla scoperta delle applicazioni numeriche e geometriche che regolano pittura, architettura, design e musica, ma anche la vita quotidiana, lo sport, le strade e le curve che percorriamo ogni giorno.