Maxi operazione antidroga dei carabinieri tra Napoli e provincia | quattro arresti

Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella con perquisizioni che partono da Secondigliano e arrivano fino ad Arzano. Quattro, in totale, le persone arrestate.I militari stanno effettuando diverse perquisizioni nella roccaforte della criminalità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

