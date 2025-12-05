Maxi operazione antidroga dei carabinieri tra Napoli e provincia | quattro arresti

Napolitoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella con perquisizioni che partono da Secondigliano e arrivano fino ad Arzano. Quattro, in totale, le persone arrestate.I militari stanno effettuando diverse perquisizioni nella roccaforte della criminalità. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

maxi operazione antidroga carabinieriMaxi operazione dei carabinieri tra Napoli e provincia: 4 fratelli arrestati - Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella con perquisizioni che partono da Secondigliano e arrivano fino ad Arzano. Segnala msn.com

maxi operazione antidroga carabinieriMaxi operazione antidroga dei carabinieri tra Napoli e provincia: quattro arresti - Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella con perquisizioni che partono da Secondigliano e arrivano fino ad Arzano. Da napolitoday.it

maxi operazione antidroga carabinieriBlitz dei carabinieri tra Napoli e provincia, 4 arresti - Maxi operazione antidroga dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella da Secondigliano e ad Arzano, in provincia di Napoli che ha portato all'arresto di quattro le persone. Lo riporta ansa.it

maxi operazione antidroga carabinieriBlitz dei carabinieri tra Secondigliano e Arzano: sequestrate armi e droga, arrestati 4 fratelli - Maxi operazione antidroga dei carabinieri napoletani: i militari dell'Arma hanno sequestrato oltre 50 chili di droga e una pistola, risultata rubata; 4 ... Da fanpage.it

maxi operazione antidroga carabinieriNapoli e Arzano, maxi operazione dei carabinieri: arresti e sequestri - La droga e le armi dalla roccaforte di Secondigliano fino ad Arzano, 4 fratelli arrestati Maxi operazione antidroga per i carabinieri del nucleo ... Da msn.com

maxi operazione antidroga carabinieriFiumi di cocaina da Roma alla Marsica: maxi-blitz all’alba, 17 indagati - È scattata questa mattina una massiccia operazione antidroga condotta dai Carabinieri della Compagnia di Avezzano che ha portato all’esecuzione di numerose misure cautelari e perquisizioni ... Lo riporta terremarsicane.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Operazione Antidroga Carabinieri