L’Agorà delle ragazze e dei ragazzi | a Latina nasce un nuovo spazio di cittadinanza attiva

Latina, 8 dicembre 2025 – Nell’aula consiliare del Comune di Latina si è tenuta in questi giorni la seduta d’i nsediamento dell’Agorà delle ragazze e dei ragazzi, organismo rappresentativo dedicato alla partecipazione attiva degli studenti delle scuole secondarie di primo grado – Alessandro Volta, Prampolini, Emma Castelnuovo e Da Vinci-Rodari – alla vita civile e alle istituzioni democratiche locali. Per l’occasione hanno incontrato i giovani delegati, per presentarsi e illustrare il programma di lavoro, il sindaco Matilde Celentano, l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato e l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it