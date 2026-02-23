Si spegne il fuoco resta la leggenda Ieri sera con lo spegnimento simultaneo del braciere a Milano e a Cortina si è conclusa ufficialmente l' avventura olimpica

Il fuoco del braciere olimpico si spegne a Milano e a Cortina, segnando la fine ufficiale dei Giochi invernali 2026. La decisione di spegnere i focolai è stata presa dopo più di due settimane di competizioni tra Lombardia e Veneto. Durante la cerimonia, i volontari e gli atleti hanno assistito alla chiusura simbolica di un evento che ha portato migliaia di persone a vivere momenti intensi. La fiaccola rimarrà nella memoria di chi ha seguito l'edizione.

© Iodonna.it - Si spegne il fuoco, resta la leggenda. Ieri sera, con lo spegnimento simultaneo del braciere a Milano e a Cortina, si è conclusa ufficialmente l'avventura olimpica

( a skanews) — Si è spento ieri sera il braciere olimpico, atto finale dei Giochi invernali 2026 dopo oltre due settimane di gare tra Lombardia e Veneto. In contemporanea si spegne anche il braciere a Cortina. Cala così il sipario sull’edizione italiana dei Giochi. La fiamma tornerà ad accendersi nel 2028 a Olimpia, in Grecia, in vista dei Giochi estivi di Los Angeles. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Milano Cortina 2026, lo spegnimento del braciere: finiscono ufficialmente le Olimpiadi italiane iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it Leggi anche: Milano Cortina, cerimonia del braciere: inizia il viaggio della Fiamma. Mattarella: «L'intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina. Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata» Leggi anche: Milano-Cortina, Mattarella accende il braciere: “Ci auguriamo la tregua olimpica” Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Olimpiadi: si spegne il Sacro fuoco, non le luci sull’Italia; Trapanese: Incendio teatro Sannazaro, la cultura non si spegne con un incendio; All’Arco della Pace in migliaia per l’ultimo show, poi si spegne la luce: Uno spettacolo potente; Trapanese: Incendio teatro Sannazaro, la cultura non si spegne con un incendio. Olimpiadi: si spegne il Sacro fuoco, non le luci sull’ItaliaCerimonia di chiusura a Verona dedicata all’opera e alle arti. L’appuntamento è all’edizione del 2030 sull’Alpi francesi ... giornaledibrescia.it Milano Cortina 2026, il sipario cala a Verona: l’Arena saluta le Olimpiadi InvernaliIl fuoco olimpico si spegne nel cuore di Verona. Questa sera, domenica 22 febbraio, a partire dalle ore 20, l’Arena diventa il centro simbolico del mondo sportivo con la cerimonia di chiusura dei Gioc ... laprovinciadivarese.it Si è spento ieri sera il braciere olimpico, atto finale dei Giochi invernali 2026 dopo oltre due settimane di gare tra Lombardia e Veneto. In contemporanea si spegne anche il braciere a Cortina. Cala così il sipario sull'edizione italiana dei Giochi. La fiamma torn - facebook.com facebook