Milano-Cortina Mattarella accende il braciere | Ci auguriamo la tregua olimpica
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Milano-Cortina 2026: fiamma olimpica arrivata a Roma Nella serata del 4 dicembre, ora locale, la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata a Roma. Essa era stata accesa il 26 novembre presso l’antico sito di Olimpia, in Grecia, luogo di origine dei Gi - facebook.com Vai su Facebook
Milano Cortina, Mattarella accende il braciere dei Giochi: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere 'celebrativo' olimpico ... Da ansa.it
Mattarella accende il braciere di Milano Cortina: "Rinnovare la tregua olimpica per fermare guerre e aggressioni" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver ricevuto la fiamma olimpica dal presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, ha acceso il braciere "celebrativo" olimpico ... Si legge su gazzettadelsud.it
