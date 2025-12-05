Milano-Cortina Mattarella accende il braciere | Ci auguriamo la tregua olimpica

Lastampa.it | 5 dic 2025

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e. 🔗 Leggi su Lastampa.it

milano cortina mattarella accende il braciere ci auguriamo la tregua olimpica

© Lastampa.it - Milano-Cortina, Mattarella accende il braciere: “Ci auguriamo la tregua olimpica”

