Milano Cortina cerimonia del braciere | inizia il viaggio della Fiamma Mattarella | L' intera Italia sarà accanto a Milano e Cortina Abbiamo chiesto che la tregua olimpica venga rinnovata
Sergio Mattarella, con la cerimonia del braciere, ha dato il via al viaggio della Fiamma che, a partire dal 6 dicembre, percorrerà 12mila chilometri attraverso 110 province in 63. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
MILANO CORTINA | La cerimonia di inaugurazione del viaggio della fiamma olimpica con il presidente Mattarella. Segui la DIRETTA dalla piazza del Quirinale. #ANSA Vai su X
Milano-Cortina 2026: fiamma olimpica arrivata a Roma Nella serata del 4 dicembre, ora locale, la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 è arrivata a Roma. Essa era stata accesa il 26 novembre presso l’antico sito di Olimpia, in Grecia, luogo di origine dei Gi - facebook.com Vai su Facebook
Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere olimpico: "Rinnoviamo la tregua olimpica" - Le parole del Presidente della Repubblica, che lancia un appello alla pace durante la cerimonia di inaugurazione del viaggio della Fiamma Olimpica ... Si legge su corrieredellosport.it
Milano-Cortina 2026, Mattarella accende il braciere celebrativo: le immagini dal Quirinale - (LaPresse) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha acceso, nel piazzale del Quirinale, il braciere celebrativo olimpico dei Giochi ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Milano Cortina, Mattarella: "Le Olimpiadi segnino la fine delle prevaricazioni" - Il presidente della Repubblica è intervenuto in piazza del Quirinale in occasione della cerimonia di accensione del braciere e della Fiamma olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026. tg24.sky.it scrive
Milano-Cortina, inizia il viaggio della Fiamma. Oggi l’accensione del Braciere Olimpico: la diretta - Con la cerimonia di questa mattina, inizierà ufficialmente il viaggio della lanterna ad olio, arrivata ieri a Roma dopo la consegna ad Atene. Segnala sport.quotidiano.net
Mattarella accende il braciere di Milano-Cortina 2026 - "L'accensione della fiamma olimpica dà via a un percorso coinvolgente e ricopre un valore simbolico d incarna principi universali. Riporta corrierediarezzo.it
Milano-Cortina, Mattarella accende il braciere: "Ci auguriamo la tregua olimpica" - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere della Fiamma Olimpica che sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina. msn.com scrive