Donna trovata morta a 32 anni nel lago a Champoluc | era scomparsa dopo essere uscita dal lavoro indagano i carabinieri
Il corpo di una donna di 32 anni, originaria dell'Aquila, è stato recuperato ieri, ma la notizia è trapelata solo oggi, in un lago di località Pilaz a Champoluc (Aosta).. 🔗 Leggi su Leggo.it
