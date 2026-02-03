Firenze | si finge poliziotto e cerca di truffare una donna 17enne denunciato

A Firenze un ragazzo di 17 anni si è finto agente di polizia per truffare una donna di 65 anni. La donna ha capito le sue intenzioni e ha chiamato la polizia. Gli agenti sono intervenuti e hanno denunciato il giovane, che ora rischia di affrontare un procedimento penale.

FIRENZE – Un ragazzo di 17 anni è stato denunciato a Firenze per tentata truffa ai danni di una signora di 65 anni. Il ragazzo si è finto poliziotto ma la vittima designata non è cascata nell'inganno e ha contattato la vera polizia, che ha fermato e denunciato il minorenne. La polizia di Stato è intervenuta nell'abitazione della donna in via Vanini. A dare l'allarme la stessa 65enne che, dopo essere stata contattata da un presunto poliziotto che le chiedeva di consegnare dell'oro a causa di una rapina effettuata con l'auto del padre, insospettita, si è messa subito in contatto con la centrale operativa della questura.

