Si è spenta Franca Ferrari storica commerciante Aveva 89 anni

Da ilrestodelcarlino.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Franca Ferrari, storica commerciante, è morta all’età di 89 anni dopo aver dedicato tutta la vita al negozio di famiglia. La sua attività, situata in viale Po a Guastalla, ha fornito alimentari a negozi, forni e ristoranti della zona per oltre cinquant’anni. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molte attività locali. La sua scomparsa lascia un vuoto nel quartiere e tra i clienti abituali.
si 232 spenta franca ferrari storica commerciante aveva 89 anni
© Ilrestodelcarlino.it - Si è spenta Franca Ferrari storica commerciante. Aveva 89 anni

Aveva lavorato una vita al fianco del marito, nell’azienda di commercio di prodotti alimentari di famiglia, con sede nella elegante abitazione di viale Po a Guastalla (nella golena del fiume), diventata un punto di riferimento per tanti negozi di vicinato, forni, ristoranti. A 89 anni è deceduta Franca Ferrari. Con il marito Valter Ostendi, scomparso anni fa, aveva gestito una fiorente attività di commercio all’ingrosso di alimentari. E per qualche tempo la stessa azienda aveva rifornito di cisterne di cloro il Comune di Guastalla, per le periodiche operazioni di pulizia della rete acquedottistica locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Addio a Tony Dallara, voce storica della musica italiana: aveva 89 anniÈ deceduto a 89 anni Tony Dallara, figura importante della musica leggera italiana.

Si è spenta Rina Scalabrini. aveva 101 anniSi è spenta venerdì mattina Rina Scalabrini, la donna che ha vissuto 101 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Si è spenta Franca Ferrari storica commerciante. Aveva 89 anni; L'ultimo saluto a Maria Franca Ferrero. I funerali ad Alba; Addio a Maria Franca Ferrero, signora gentile: una vita dedicata agli altri lontano dai riflettori; Tra famiglia, impresa e filantropia. Umberto Pizzi ricorda Maria Franca Ferrero.

si è spenta francaAddio a Maria Franca Ferrero, presidente onoraria della multinazionale albese. Aveva 87 anni. Sabato i funerali in duomoVedova del compianto imprenditore Michele Ferrero, presenza discreta quanto strategica, ha dedicato la sua intera vita all'azienda. Si è spenta ad Alba questa mattina all'età di 87 anni ... targatocn.it

si è spenta francaL'ultimo saluto a Maria Franca Ferrero. I funerali ad AlbaNella piazza antistante la Cattedrale di San Lorenzo ad Alba si è riunita dalle prime ore di questo pomeriggio una grande folla per l’ultimo saluto a Maria Franca Ferrero, Presidentessa della ... tg24.sky.it