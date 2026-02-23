Si è spenta Franca Ferrari storica commerciante Aveva 89 anni

Franca Ferrari, storica commerciante, è morta all’età di 89 anni dopo aver dedicato tutta la vita al negozio di famiglia. La sua attività, situata in viale Po a Guastalla, ha fornito alimentari a negozi, forni e ristoranti della zona per oltre cinquant’anni. La sua presenza ha rappresentato un punto di riferimento per molte attività locali. La sua scomparsa lascia un vuoto nel quartiere e tra i clienti abituali.

Aveva lavorato una vita al fianco del marito, nell’azienda di commercio di prodotti alimentari di famiglia, con sede nella elegante abitazione di viale Po a Guastalla (nella golena del fiume), diventata un punto di riferimento per tanti negozi di vicinato, forni, ristoranti. A 89 anni è deceduta Franca Ferrari. Con il marito Valter Ostendi, scomparso anni fa, aveva gestito una fiorente attività di commercio all’ingrosso di alimentari. E per qualche tempo la stessa azienda aveva rifornito di cisterne di cloro il Comune di Guastalla, per le periodiche operazioni di pulizia della rete acquedottistica locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

