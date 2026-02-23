sanremo 2026 la prima conferenza stampa conti e pausini in lacrime fiorello a sorpresa

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Carlo Conti e Laura Pausini si sono commossi, mentre Fiorello ha sorpreso tutti con una battuta. La manifestazione prende forma con le prime anticipazioni e le reazioni degli artisti presenti. Conti ha parlato delle sfide dell’organizzazione, mentre Pausini ha condiviso emozioni personali legate alla prossima edizione. La sala si è riempita di domande e commenti, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente.

Il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente entrato nel vivo. Il primo importante appuntamento la conferenza stampa di lunedì 23 febbraio, quella in cui Carlo Conti – insieme a Laura Pausini e le maestranze Rai – ha svelato qualche anticipazione sulla kermesse musicale, rispondendo senza filtri alle domande dei giornalisti. E tra un quesito e l'altro non sono mancate le lacrime e pure una piacevole sorpresa di Fiorello. Sanremo 2026, la sorpresa di Fiorello durante la conferenza stampa. Durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2026, che ha visto protagonisti Carlo Conti e Laura Pausini, è andato in scena un siparietto che ha rotto la liturgia istituzionale e firmato da Rosario Fiorello.

Nella prima conferenza stampa di Sanremo 2026, Laura Pausini e Carlo Conti tra lacrime e voce rotta dall'emozioneLaura Pausini e Carlo Conti hanno partecipato alla prima conferenza stampa di Sanremo 2026, dopo aver annunciato emozione e lacrime nel loro intervento.

Sanremo, la prima conferenza stampa. Fiorello scherza con Conti: “Vi auguro tante polemiche”Fiorello ha interrotto la conferenza stampa di Sanremo per scherzare con Carlo Conti, annunciando che sarà il coconduttore di lunedì de 'La Pennicanza'.

