Esce per andare a giocare a tombola e viene travolta da un’auto Muore a 77 anni

Una donna di 77 anni è deceduta a causa di un incidente stradale avvenuto a Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa. L’incidente si è verificato mentre l’anziana stava uscendo di casa per recarsi a giocare a tombola. La Toscana, negli ultimi giorni, ha visto ripetersi tragici episodi di incidenti stradali, confermando la criticità della sicurezza sulle strade della regione.

Crespina Lorenzana (Pisa), 28 dicembre 2025 – Ancora un investimento mortale in Toscana. Gli ultimi giorni sono stati funestati da una raffica di tragedie della strada. Sabato sera Alessandra Fantozzi Gasperini, 77 anni, è rimasta uccisa da un’auto nel centro abitato di Cenaia, nel comune di Crespina Lorenzana. L'incidente è avvenuto attorno alle 21, con la donna che stava andando a giocare a tombola con le amiche. L'anziana è stata travolta sulle strisce pedonali da una Toyota. I primi ad intervenire sono stati gli operatori della Misericordia di Cenaia, che ha sede a poca distanza da dove è avvenuto l'investimento, quindi un mezzo dalla Misericordia di Cascina con l’automedica inviato dalla centrale pisana del 118, ma per la 77enne non c'era più niente da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esce per andare a giocare a tombola e viene travolta da un’auto. Muore a 77 anni Leggi anche: Investita mentre va a giocare a tombola: muore a 77 anni Leggi anche: Esce dalla discoteca e viene travolta da un’auto: gravissima una 21enne, denunciata una 28enne Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Esce per andare a giocare a tombola e viene travolta da un’auto. Muore a 77 anni - Crespina Lorenzana (Pisa), 28 dicembre 2025 – Ancora un investimento mortale in Toscana. lanazione.it

Esce all'alba per andare al lavoro, auto rubata. I ladri finiscono fuori strada #Solopaca - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.