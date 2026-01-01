Esce a vedere i fuochi d' artificio di Capodanno ma viene travolta e uccisa da un' auto

Una donna di 73 anni ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte del Capodanno. Uscita di casa per ammirare i fuochi d’artificio, è stata travolta da un’auto e non è sopravvissuta. L’accaduto ha scosso la comunità locale, che si è trovata ad affrontare un tragico evento in una notte di festa. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

