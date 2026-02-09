Questo fine settimana il settore giovanile dell’Inter ha registrato risultati contrastanti. Solivellas ha perso in Veneto, mentre Dellafiore è riuscito a portare a casa una vittoria. Handanovic, invece, torna a sorridere con la sua squadra che conquista i tre punti.

di Fabio Zaccaria Settore Giovanile Inter, Veneto dolce amaro: Solivellas perde punti, Dellafiore vince. Handanovic ritrova la vittoria dopo una giornata di pausa. I risultati e la classifica aggiornata. Ancora una volta un weekend ricco di soprese quello del Settore Giovanile Inter che riporta ben 2 vittorie fra Under 16 e 17, una sconfitta invece per gli Under 15. Ecco nello specifico l’esito delle rispettive gare e la situazione in classifica dei nerazzurri. L’Under 15 di Solivellas cade in Veneto: il Padova vince 2-0 in casa e accorcia proprio sui nerazzurri che ora si devono guardare dietro perché Udinese e Padova non intendono mollare un colpo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Settore Giovanile Inter, Solivellas perde in Veneto e Handanovic torna alla vittoria: il recap del weekend nerazzurro

Approfondimenti su Settore Giovanile Inter

Nel weekend del 18 gennaio, il settore giovanile dell’Inter ha registrato due successi e una sconfitta.

Dopo otto vittorie di fila, Handanovic si ferma contro la Cremonese, interrompendo una serie positiva per l’Inter.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Settore Giovanile Inter

Settore Giovanile Milan, nerazzurro indigesto per i diavoletti: dopo l’Atalanta anche l’Inter supera i rossoneri nel derby Under 17. Tutti gli aggiornamentiSettore Giovanile Milan, nerazzurro indigesto per i diavoletti: dopo l’Atalanta anche l’Inter supera i rossoneri nel derby Under 17. Tutti gli aggiornamenti Serviva una risposta dopo la sconfitta pesa ... milannews24.com

Inter, Marotta: Orgogliosi di Chivu e Pio Esposito, espressioni del nostro settore giovanileBisogna avere pazienza, in campionato siamo in una fase altamente interlocutoria, alla quarta giornata, con un calendario che ci ha visto giocare alla terza giornata forse la partita più importante ... tuttomercatoweb.com

Settore giovanile #Milan, un weekend agrodolce. Tutti i risultati #milanpress x.com

/ Questa sera torna in onda la trasmissione Sport In Oro - "La Domenica Sportiva dei Dilettanti". Per la parte di Settore Giovanile delle 20.00 in studio con noi ci saranno: Luca #Emili DS #RedTigers Gi facebook