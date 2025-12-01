Settore giovanile amaranto weekend di crescita tra vittorie e prove di carattere
Fine settimana intenso per il settore giovanile dell’Arezzo, protagonista sui campi nazionali con prestazioni solide e indicazioni positive da tutte le categorie. La Primavera di Bricca ha centrato una vittoria brillante per 4-2 sul Cerignola, grazie a una gara concreta e ai gol di Tramonti, Minocci, Da Rugna e Nugnes. Un successo costruito con ordine e qualità, nonostante il doppio gol subito nel finale. Dominio totale per l’ Under 17 di Bernardini, che supera il Novara 3-0 con una prova autoritaria: a segno Pepe, Sponza e Lobasso, in un match controllato dall’inizio alla fine. Sconfitta di misura per l’ Under 15, battuta 1-0 dal Novara: buona intensità ma poca concretezza sotto porta, con la rete di Merlo che decide l’incontro allo scadere del primo tempo. 🔗 Leggi su Lortica.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Alcuni scatti del nostro settore giovanile impegnato nei match di questo weekend - facebook.com Vai su Facebook
Settore giovanile: il report del fine settimana - Un fine settimana intenso e ricco di spunti per le squadre giovanili dell’Arezzo, protagoniste sui campi nazionali con prestazioni di carattere e qualità. calciotoscano.it scrive
Il weekend del settore giovanile amaranto - Partita emozionante allo stadio di Laterina, con le due formazioni che hanno cercato fino al termine di superarsi. Scrive lanazione.it
Settore Giovanile, i risultati del weekend - 1 esterno della Primavera femminile a Firenze: tripletta Strauss, a segno anche Appiah e ... Da milannews.it
Il nuovo preparatore del settore giovanile SBA è Andrea Donatacci - Arezzo, 7 agosto 2025 – Il nuovo preparatore del settore giovanile SBA è Andrea Donatacci Contribuirà alla crescita dei prospetti del vivaio amaranto La Scuola Basket Arezzo comunica con soddisfazione ... Secondo lanazione.it
Settore Giovanile, il programma del weekend: la Primavera affronta la Fiorentina - Weekend fitto per il nostro Settore Giovanile: sabato doppio focus sulla Primavera Femminile, che ospita la Juventus al PUMA House of Football, e sulla Primavera di Mister Renna, ... Secondo milannews.it
Settore Giovanile Monza, i risultati del weekend: grande vittoria per l'U15! - Il Monza ha divulgato i risultati del settore giovanile del weekend biancorosso. Scrive monza-news.it