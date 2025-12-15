Settore giovanile amaranto | gol carattere e crescita nel weekend di gare

Il settore giovanile dell’Arezzo si distingue nel weekend con prestazioni di carattere e crescita, coinvolgendo squadre dalla Primavera agli Under 13 su tutto il territorio italiano. Un periodo di impegno e sviluppo che evidenzia il talento e la determinazione dei giovani calciatori amaranto.

© Lortica.it - Settore giovanile amaranto: gol, carattere e crescita nel weekend di gare Un fine settimana intenso e ricco di spunti per il settore giovanile dell'Arezzo, impegnato sui campi di tutta Italia dalla Primavera fino agli Under 13. Tra gol, rimonte e partite combattute, le formazioni amaranto hanno mostrato qualità, personalità e spirito di squadra, confermando il percorso di crescita del vivaio al di là dei singoli risultati. Alle Caselle la Primavera di mister Bricca è protagonista di una gara vibrante contro il Potenza, chiusa sul 2-2 dopo una rimonta di grande cuore. Sotto di due gol per le reti su rigore di Paolino, l'Arezzo reagisce immediatamente accorciando con Lobasso e, nella ripresa, trova il meritato pareggio con Minocci dal dischetto.