Victoria club settimana di musica e cene spettacolo nel cuore di Abano

Il Victoria Club di Abano Terme ha organizzato una settimana di eventi musicali e cene spettacolo, dopo aver riaperto le sue porte alla fine di aprile. La causa è il desiderio di offrire ai clienti un’esperienza diversa, coinvolgente e di qualità, nel cuore della città. Il locale, situato in Piazza Cortesi all’interno dell’hotel Trieste e Victoria, invita gli ospiti a gustare serate con musica dal vivo e piatti speciali preparati dai suoi chef.

Venerdì il Victoria Club propone la formula cena buffet con Jeffrey e Samantha Duo Live, pronti a portare ritmo e coinvolgimento sul palco. In programma anche la possibile presenza di Favaretto, che potrebbe arricchire ulteriormente la serata con il suo contributo musicale. Gran finale sabato, ancora con Jeffrey e Samantha Duo Live insieme a Favaretto per una serata che si preannuncia intensa e tutta da ballare. Un weekend all'insegna della musica dal vivo e dell'intrattenimento nel cuore della città termale, confermando il Victoria Club come uno dei punti di riferimento della movida aponense.

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO La tua cena spettacolo targata STAR CLUB VICTORIA CLUB! LIVE DINNER Marica Rotondo DJ SET by Matteo Favaretto CENA €50 TAVOLO SOLO DONNE €35 AFTER DINNER €15