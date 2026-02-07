Vittorio Veneto | Sottopasso pedonale attivo in stazione migliorata accessibilità in vista delle Olimpiadi 2026

Esercizio-Fisico Il sottopasso pedonale della stazione di Vittorio Veneto è stato aperto sabato 6 febbraio. Ora permette di attraversare più facilmente e in sicurezza, soprattutto in vista delle Olimpiadi 2026. Il nuovo passaggio si inserisce in un miglioramento complessivo dell’accessibilità, che punta a facilitare gli spostamenti di pendolari e turisti. La scelta di inaugurarlo in concomitanza con l’inizio dei Giochi olimpici dà un segnale di attenzione alle esigenze della città.

Il tanto atteso sottopasso pedonale della stazione di Vittorio Veneto è stato aperto al pubblico sabato 6 febbraio, in una coincidenza simbolica con l'inaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. L'opera, realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), consente finalmente ai pedoni di raggiungere il binario 2 in sicurezza, un'attesa che si protrae da tempo per la cittadinanza e rappresenta un miglioramento significativo per l'accessibilità alla stazione, soprattutto in previsione dell'aumento di flusso turistico legato agli eventi olimpici. Sebbene il progetto non sia ancora completamente concluso, con la funzionalità dell'ascensore ancora da implementare, l'apertura del sottopassaggio segna un passo avanti cruciale per la mobilità e la sicurezza nella zona.

