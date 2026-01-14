La critica di Serse Cosmi | Arena oggi ha tirato più di Dovbyk e Ferguson
Serse Cosmi ha commentato in diretta su Italia 1, al termine della partita tra Roma e Torino, che si è conclusa con la sconfitta dei giallorossi all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia. Nel suo intervento, il critico ha osservato come l’attuale giocatore dell’Arena abbia mostrato più impegno nel tirare rispetto a Dovbyk e Ferguson, offrendo un’analisi neutra e puntuale della prestazione.
Critico Serse Cosmi in diretta su Italia 1 al termine della sfida che ha visto la Roma perdere all’Olimpico la gara valida per gli ottavi di Coppa Italia contro il Torino. Un messaggio chiaro all’attacco giallorosso ( da ristrutturare), un messaggio quasi prepotente osservando i numeri degli attaccanti giallorossi: “Oggi Arena, un 2009, è entrato ed in pochi minuti ha tirato per ben due volte, molto di più di Dovbyk e Ferguson in tutto il girone di andata del nostro campionato di Serie A”. Una critica forte, un messaggio ironico e diretto a quelli che sono ormai i problemi di questa Roma che, almeno fino alla fine di gennaio, proverà a rimediare rispetto ai numeri che, dalla metà campo in su, continuano a non convincere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
