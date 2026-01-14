La critica di Serse Cosmi | Arena oggi ha tirato più di Dovbyk e Ferguson

Serse Cosmi ha commentato in diretta su Italia 1, al termine della partita tra Roma e Torino, che si è conclusa con la sconfitta dei giallorossi all’Olimpico negli ottavi di Coppa Italia. Nel suo intervento, il critico ha osservato come l’attuale giocatore dell’Arena abbia mostrato più impegno nel tirare rispetto a Dovbyk e Ferguson, offrendo un’analisi neutra e puntuale della prestazione.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.