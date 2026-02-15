Serse Cosmi ha criticato Chivu e Chiellini dopo le dichiarazioni fatte a SportMediaset, accusandoli di aver espresso commenti deludenti sul calcio. Cosmi si è rivolto direttamente all’ex difensore della Juventus, trovando le sue parole poco convincenti. Per esempio, ha commentato che le opinioni di Chiellini rischiano di influenzare negativamente i tifosi più giovani.

Serse Cosmi critica duramente le reazioni post Inter Juve di Chivu e Chiellini a SportMediaset definendo deludenti le loro parole sul calcio. Le scorie del Derby d’Italia faticano a smaltirsi e le polemiche arbitrali continuano a tenere banco sui principali network sportivi. A distanza di ore dal fischio finale di San Siro, che ha visto l’Inter trionfare tra le contestazioni bianconere per l’espulsione di Kalulu, il dibattito si è acceso ulteriormente grazie all’intervento di Serse Cosmi. L’esperto tecnico, ospite negli studi di SportMediaset, non ha usato giri di parole per esprimere il suo disappunto riguardo al clima velenoso che si è respirato nel post-partita, mettendo nel mirino due figure iconiche delle rispettive fazioni: l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu e il dirigente juventino Giorgio Chiellini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serse Cosmi ne ha sia per Chivu sia per Chiellini: «Non mi sono piaciute le loro parole». Poi si rivolge così all’ex bianconero

L'allenatore del Bologna si prepara alla sfida contro la Juventus, esprimendo speranze sulla presenza di un giocatore chiave nonostante alcuni problemi fisici.

L'Adda in secca a Paderno d'Adda ha portato alla luce un cadavere di fronte a un mistero irrisolto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.