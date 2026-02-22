Serie C gara durissima per la Dhelios in trasferta contro Diper Jolly

Dhelios affronta una sfida intensa contro Diper Jolly, dopo aver raccolto poche vittorie nelle ultime partite. La squadra cerca di migliorare la posizione in classifica, ma trova un avversario forte e determinato. La partita si gioca in trasferta, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali per la qualificazione ai playoff. La tensione è alta, e i giocatori sono pronti a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

Oggi, gli amaranto di Roberto Daquino sfidano un team che veleggia al secondo posto in classifica. Fischio d'inizio oggi alle ore 17.30 a Cinquefrondi Sono rimaste solamente tre giornate al termine della stagione regolare in C maschile. L'Amaro Dhelios, in cerca del miglior piazzamento Layout gioca una gara durissima in casa di una delle squadre più quotate del raggruppamento. Alle ore 17.30 sfida a Cinquefrondi in casa della Diper Jolly. All'andata fu 1-3 al Boccioni. Oggi, gli amaranto di Roberto Daquino sfidano un team che veleggia al secondo posto in classifica a 42 punti insieme alla quotatissima Pallavolo Milani.