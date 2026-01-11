Serie C l’Innova Volley Cosenza doma l’Amaro Dhelios | finisce 3-0

Nel match di Serie C, l’Innova Volley Cosenza ha conquistato una vittoria netta contro l’Amaro Dhelios, conclusa 3-0. Mentre la squadra calabrese si prepara per il prossimo appuntamento, l’attenzione si sposta sul derby di questa sera tra Puliservice Reggio Calabria e New Teodosis, un incontro importante per la classifica e l’equilibrio del campionato.

Oggi, gli occhi saranno tutti per le ragazze della Puliservice Reggio Calabria, impegnate alle ore 19 nel derby per confermarsi in vetta in casa della New Teodosis. Nel frattempo, non arrivano buone notizie per la selezione maschile di C, associata al progetto Sportspecialist.I parziali non.

