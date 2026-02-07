Basket la Poule Promozione inizia nel migliore dei modi | la NOVA espugna Giarre

La NOVA Basket parte alla grande nella Poule Promozione. I giocatori di coach Rossi hanno superato Giarre con un risultato importante, vincendo in trasferta per 67-80. La vittoria dà morale e fiducia alla squadra in una fase decisiva della stagione.

La NOVA Basket ha conquistato una vittoria di fondamentale importanza nella sua avventura nella Poule Promozione, imponendosi per 67-80 sul campo di Giarre. La partita, disputata al PalaCannavò questo 7 febbraio 2026, ha visto la formazione allenata da coach Pizzuto e coach Gentile dominare ampi tratti del match, toccando anche un vantaggio di +18 prima di gestire con intelligenza il rientro dei padroni di casa. Un successo che lancia un segnale forte in questo nuovo, decisivo, capitolo della stagione. L’incontro si è aperto con un’intensità sorprendente da parte degli ospiti, che hanno imposto fin da subito il proprio ritmo.🔗 Leggi su Ameve.eu

