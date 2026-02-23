Serie B Nazionale Ora La T Tecnica Gema sembra in affanno Agrigento gioca meglio e alla fine fa festa
La T Tecnica Gema ha subito una sconfitta contro Agrigento, che ha dominato il match grazie a un gioco più incisivo. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio fin dall’inizio, sfruttando una buona difesa e ripartenze veloci. Agrigento ha chiuso con un punteggio di 77 a 69, grazie anche alle ottime prestazioni di alcuni giocatori chiave. La Gema ha faticato a contenere gli avversari e ha perso il ritmo nel quarto finale.
MONCADA ENERGY AG 77 LA T TECNICA GEMA MCT 69 Zampogna 5, Conti 24, Querci 10, Grani 4, Douvier 12, Cagliani 22, Chiarastella, Martini, Viglianisi, Orrego, Ambrogio ne. All. Cagnardi MONTECATINI Bargnesi 11, Jackson 8, D’Alessandro 12, Acunzo 8, Vedovato 7, Fratto 16, Passoni 5, Isotta 2, Burini, Strautmanis. All. Andreazza ARBITRI Giunta, Giuliani e Fusari NOTE parziali 23-17, 40-37, 51-48 Il ko del PalaMoncada di Agrigento potrebbe aver inferto un duro colpo alle ambizioni de La T Tecnica Gema Montecatini, che cade per la seconda volta in sei giorni, trema per gli infortuni di Passoni e soprattutto Acunzo e certifica ciò che da qualche giorno appare ormai chiaro: nelle condizioni attuali la squadra di Andreazza non è pronta per il salto di categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
