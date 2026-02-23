serie b nazionale ora la t tecnica gema sembra in affanno agrigento gioca meglio e alla fine fa festa

La T Tecnica Gema ha subito una sconfitta contro Agrigento, che ha dominato il match grazie a un gioco più incisivo. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio fin dall’inizio, sfruttando una buona difesa e ripartenze veloci. Agrigento ha chiuso con un punteggio di 77 a 69, grazie anche alle ottime prestazioni di alcuni giocatori chiave. La Gema ha faticato a contenere gli avversari e ha perso il ritmo nel quarto finale.