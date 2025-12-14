la t tecnica gema agrigento a pranzo crisi da scacciare

La sfida tra La T Gema e Agrigento si presenta come un importante appuntamento di metà giornata, con in palio punti fondamentali in classifica. La partita, in programma alle ore 12 al PalaCarrara di Pistoia, promette grande intensità e potrebbe avere ripercussioni significative sul proseguo della stagione di entrambe le squadre.

I punti che dividono in classifica La T Gema e Agrigento sono dieci, ma attenzione a prendere alla leggera il lunch match di oggi (ore 12 al PalaCarrara di Pistoia). Gli innesti di due elementi fuori categoria come Bryce Douvier e Alberto Conti hanno trasfigurato la Moncada, che oggi se la giocherà quantomeno alla pari con una Montecatini abbacchiata dopo i 100 punti subiti a Gravellona Toce, ma se non altro con qualche cerotto in meno. "Ci siamo preparati bene, alzando l’intensità in allenamento e recuperando anche un po’ di effettivi, per tornare piano piano al nostro livello di un mese fa – commenta coach Marco Andreazza – Dobbiamo restare compatti, in un momento delicato, ben sapendo che Agrigento ha cambiato pelle". Sport.quotidiano.net

