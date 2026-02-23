Serie B Femminile | Nextra Napoli Women Basketball supera la OMEPS Battipaglia e sale al settimo posto
La Nextra Napoli Women Basketball ha vinto contro l’O.ME.P.S. Battipaglia grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace. La partita si è giocata al PalaCaravita, dove le napoletane hanno controllato il ritmo fin dall’inizio. Questa vittoria porta le squadre al settimo posto in classifica, rafforzando la loro posizione in campionato. Le giocatrici hanno dimostrato grande determinazione e concentrazione in campo. La prossima sfida si avvicina con entusiasmo.
La Nextra Napoli Women Basketball domina al PalaCaravita: battuta l’O.ME.P.S. Battipaglia 64?45 e seconda vittoria consecutiva. CERCOLA – La Nextra Napoli Women Basketball conquista la seconda vittoria consecutiva superando la O.ME.P.S. Battipaglia con un netto 64-45. Al PalaCaravita, le ragazze di coach Iris Ferazzoli sfoderano una prestazione in crescendo, legittimando il successo grazie a una seconda metà di gara di alto spessore difensivo e balistico. L’avvio del match è caratterizzato da un sostanziale equilibrio e da diverse fasi di sterilità offensiva per entrambe le formazioni. Dopo un continuo botta e risposta, la prima frazione si chiude con le ospiti avanti di misura sul 12-13. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
