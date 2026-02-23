Serie B Femminile | Nextra Napoli Women Basketball supera la OMEPS Battipaglia e sale al settimo posto

La Nextra Napoli Women Basketball ha vinto contro l’O.ME.P.S. Battipaglia grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace. La partita si è giocata al PalaCaravita, dove le napoletane hanno controllato il ritmo fin dall’inizio. Questa vittoria porta le squadre al settimo posto in classifica, rafforzando la loro posizione in campionato. Le giocatrici hanno dimostrato grande determinazione e concentrazione in campo. La prossima sfida si avvicina con entusiasmo.