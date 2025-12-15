Serie B Femminile | Nextra Napoli Women Basketball cede all’intensità di Basket Fasano

Nella partita di Serie B Femminile, Nextra Napoli Women Basketball affronta Basket Fasano in trasferta, subendo una sconfitta per 82-49. Il secondo quarto si rivela decisivo, determinando il risultato finale. Nonostante la perdita, le partenopee mantengono la quinta posizione in classifica, continuando a competere nel campionato con determinazione.

Le partenopee cedono 82-49 in trasferta: decisivo il secondo quarto, Napoli resta quinta in classifica. FASANO – La Nextra Napoli Women Basketball incappa nella quinta sconfitta stagionale, venendo superata per 82 a 49 dalla Basket Fasano. La squadra, che mirava ad agguantare la seconda posizione, ha sofferto la superiorità delle padrone di casa fin dai primi minuti, faticando a trovare continuità realizzativa. L’inizio del match è stato subito in salita per le partenopee. La Basket Fasano, guidata da coach Giuseppe Lovecchio, ha imposto un ritmo elevato, mettendo a segno un parziale di 7-0 che ha costretto coach Iris Ferazzoli a chiamare un time-out immediato. Puntomagazine.it

