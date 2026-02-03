Serie B Femminile Nextra Napoli Women Basketball cade nel finale ad Ariano Irpino

La Nextra Napoli Women Basketball ha perso di misura ad Ariano Irpino. La squadra partenopea ha dominato per tre quarti, ma negli ultimi minuti ha mollato la presa, lasciando spazio alla Virtus Ariano Irpino di vincere in casa. La gara si è decisa solo negli ultimi istanti, dopo una prestazione combattuta e piena di emozioni.

La Nextra Napoli domina per tre quarti, ma cede nel finale alla Virtus Ariano Irpino. Sfuma nei minuti finali la possibilità del raddoppio esterno per la Nextra Napoli Women Basketball. Sul parquet della Virtus Ariano Irpino, le partenopee conducono il match per oltre trenta minuti, cedendo solo nell’ultima frazione sotto i colpi delle padrone di casa, che si impongono per 54-47. L’avvio di gara è di marca azzurra. Napoli approccia l’incontro con determinazione, trascinata da Paola Collovati, autrice di ben 11 punti nel solo primo quarto. Il parziale di 13-18 premia la fluidità della manovra ospite. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Serie B Femminile. Nextra Napoli Women Basketball cade nel finale ad Ariano Irpino Approfondimenti su Nextra Napoli Women Basketball Serie B Femminile | Nextra Napoli Women Basketball cede all’intensità di Basket Fasano Nella partita di Serie B Femminile, Nextra Napoli Women Basketball affronta Basket Fasano in trasferta, subendo una sconfitta per 82-49. Serie B Femminile.Rimonta nel finale: Napoli Women Basketball cede alla Dinamo Taranto Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Nextra Napoli Women Basketball Argomenti discussi: B Femminile Campania: Napoli Women Basketball torna al successo sul Campobasso; B Femminile Toscana: La Pielle Livorno a valanga sul CMB Valdarno; Basket femminile: Serie B, Nextra Napoli Women Basketball cade nel finale ad Ariano Irpino; La Nextra Napoli Women Basketball si spegne nel finale: Ariano Irpino vince 54-47. Basket femminile: Serie B, Nextra Napoli Women Basketball cade nel finale ad Ariano IrpinoSfuma nei minuti finali la possibilità del raddoppio esterno per la Nextra Napoli Women Basketball. Sul parquet della Virtus Ariano Irpino, le partenopee conducono il match per oltre trenta minuti, ce ... napolimagazine.com La Nextra Napoli Women Basketball si spegne nel finale: Ariano Irpino vince 54-47ARIANO IRPINO – Sfuma negli ultimi minuti la possibilità del secondo successo esterno consecutivo per la Nextra Napoli Women Basketball, che ad Ariano Irpino conduce per oltre mezz’ora ma cede nel ... marigliano.net La Nextra Napoli Women Basketball si spegne nel finale: Ariano Irpino vince 54-47 - Marigliano marigliano.net/2026/02/la-nex… x.com https://www.marigliano.net/2026/02/la-nextra-napoli-women-basketball-si-spegne-nel-finale-ariano-irpino-vince-54-47/118575/ - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.