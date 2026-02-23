Serie A esonero in arrivo dopo la sconfitta di ieri
La sconfitta di ieri ha accelerato le voci di un imminente esonero per Marco Baroni, che rischia di perdere la guida del Torino FC. La decisione si basa sui risultati recenti e sulla pressione della società, che cerca di cambiare rotta. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi ufficiali sulla situazione dell’allenatore. La squadra si prepara a una possibile svolta nella gestione tecnica.
Il prossimo esonero in Serie A sembra ormai scritto. Secondo quanto riportato da ToroGoal, il Marco Baroni sarebbe a un passo dall’addio alla panchina del Torino FC. Le valutazioni interne del club granata avrebbero portato a una decisione definitiva, maturata dopo una serie di risultati deludenti e un rendimento ritenuto al di sotto delle aspettative stagionali. La dirigenza del Torino, sempre secondo ToroGoal, avrebbe già individuato il profilo ideale per il dopo-Baroni. In pole position c’è Roberto D’Aversa, tecnico considerato affidabile e pragmatico, con esperienza nella gestione di situazioni delicate e nella ricerca di compattezza immediata. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Leggi anche: Serie B, dopo la sconfitta a Cesena. Rivoluzione Mantova, Possanzini verso l’esonero. La dirigenza pensa a Modesto per la successione
Serie A, l’esonero è UFFICIALE: fatale la quattordicesima sconfittaLa decisione è stata presa: l’allenatore della prima squadra è stato sollevato dall’incarico dopo la quattordicesima sconfitta stagionale.
DURISSIMA CONTESTAZIONE DOPO LOSANNA FIORENTINA 1-0 #fiorentina #seriea #viralvideo #viral #short
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Serie B come B...allardini: l'allenatore torna in campo, è ufficiale; Spezia: Donadoni esonerato? Sì, forse sì, anzi no. Si decide oggi. Avellino, c'è Pagliuca; Torino, Baroni verso l'esonero dopo il Ko col Genoa. Pronto D'Aversa al suo posto; Dopo soli 7 giorni già esonerato l'allenatore che era subentrato, ora tocca a una vecchia volpe della categoria.
Serie A, altro esonero: il sostituto è D’AversaIl Torino di Urbano Cairo ha deciso, in panchina un nuovo allenatore per salvare i granata. Dopo la prestazione di Genova e la sesta sconfitta nelle ultime otto ... sportface.it
Altro esonero in Serie A: il club ha scelto il nuovo tecnicoPossibile cambio di tecnico nelle prossime ore. La situazione è in forte bilico e vedremo cosa succederà a breve. calciomercatonews.com
Arriva l'esonero in Serie B: i nomi per sostituire l'allenatore - facebook.com facebook
Vanoli da esonero, ma non si può esonerare. Ora basta: con questa media punti è Serie B @EnzoBucchioni x.com