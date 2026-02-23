Serie A esonero in arrivo dopo la sconfitta di ieri

La sconfitta di ieri ha accelerato le voci di un imminente esonero per Marco Baroni, che rischia di perdere la guida del Torino FC. La decisione si basa sui risultati recenti e sulla pressione della società, che cerca di cambiare rotta. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi ufficiali sulla situazione dell’allenatore. La squadra si prepara a una possibile svolta nella gestione tecnica.

Il prossimo esonero in Serie A sembra ormai scritto. Secondo quanto riportato da ToroGoal, il Marco Baroni sarebbe a un passo dall’addio alla panchina del Torino FC. Le valutazioni interne del club granata avrebbero portato a una decisione definitiva, maturata dopo una serie di risultati deludenti e un rendimento ritenuto al di sotto delle aspettative stagionali. La dirigenza del Torino, sempre secondo ToroGoal, avrebbe già individuato il profilo ideale per il dopo-Baroni. In pole position c’è Roberto D’Aversa, tecnico considerato affidabile e pragmatico, con esperienza nella gestione di situazioni delicate e nella ricerca di compattezza immediata. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Serie A, l’esonero è UFFICIALE: fatale la quattordicesima sconfittaLa decisione è stata presa: l’allenatore della prima squadra è stato sollevato dall’incarico dopo la quattordicesima sconfitta stagionale.

