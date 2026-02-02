Serie A l’esonero è UFFICIALE | fatale la quattordicesima sconfitta

La decisione è stata presa: l’allenatore della prima squadra è stato sollevato dall’incarico dopo la quattordicesima sconfitta stagionale. La società ha deciso di affidare temporaneamente la squadra al tecnico della Primavera, chiudendo così un capitolo difficile per il team. La decisione arriva dopo settimane di risultati deludenti e un clima sempre più teso tra giocatori e staff. Ora si attende il nome del nuovo allenatore, mentre la squadra cerca di rialzarsi in un campionato complicato.

Squadra per il momento affidata al tecnico della Primavera L'esonero nell'aria da un po' adesso è ufficiale. Fatale la quattordicesima sconfitta stagionale, con l'ultima vittoria risalente addirittura allo scorso dicembre. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Paolo Zanetti non è più l'allenatore del Verona, ultimo in classifica con 14 punti. Poco fa il club scaligero ha ufficializzato l'esonero, che arriva due giorni dopo il pesante ko in casa del Cagliari: " Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall'incarico di allenatore della Prima Squadra.

