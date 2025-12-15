© Sport.quotidiano.net - Serie B, dopo la sconfitta a Cesena. Rivoluzione Mantova, Possanzini verso l’esonero. La dirigenza pensa a Modesto per la successione

L’avventura di Davide Possanzini sulla panchina del Mantova è ormai terminata. Il prolungato incontro che il massimo dirigente biancorosso ha avuto ieri con il ds Leandro Rinaudo sembra avere sancito la fine della fiducia che il presidente Piccoli, solo pochi giorni fa, aveva ribadito a chiare note: "Continueremo con Possanzini (nella foto) sino al termine della stagione. Sia io che il ds siamo convinti che solo lui può portare il Mantova a quella salvezza che non intendiamo assolutamente mancare". Un’attestazione di stima che, solo dopo poche ore, è stata messa seriamente in discussione dalla rocambolesca sconfitta patita a Cesena. Sport.quotidiano.net

