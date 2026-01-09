Il Milan frena a San Siro l’Inter allunga in testa alla Serie A Pirotecnico pareggio a Cremona
La 19ª giornata della Serie A si è conclusa con un pareggio tra Milan e Cremonese, mentre l’Inter ha consolidato il primo posto in classifica. Le ultime due partite del turno hanno chiuso il girone d’andata, in attesa dei recuperi programmati per la settimana successiva. Un fine turno che ha evidenziato le dinamiche attuali del campionato, con interventi importanti in classifica e prestazioni da analizzare.
Stasera si è conclusa la 19ma giornata della Serie A, con la disputa delle ultime due partite del turno che ha chiuso il girone d’andata (in attesa dei quattro recuperi in programma settimana prossima). Il Milan ha pareggiato con il Genoa per 1-1 di fronte al proprio pubblico dello Stadio San Siro e non ha così potuto replicare all’Inter, che ieri si era imposta per 2-0 in casa del Parma. I neroazzurri svettano in testa alla classifica con tre punti di vantaggio sui rossoneri, che stasera hanno a lungo inseguito i liguri. Il Genoa è infatti passato in vantaggio al 28? con il gol di Colombo su invito di Malinovskyi, al 58? è stata annullata una rete a Pulisic dopo revisione del VAR per fallo di mano e poi al 92? è arrivato il pareggio grazie alla stoccata di Leao. 🔗 Leggi su Oasport.it
