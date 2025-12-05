Udinese vs Genoa quattordicesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I friulani sono alla ricerca della continuità smarrita, mentre i liguri vogliono proseguire nel loro momento positivo. Udinese vs Genoa si giocherà lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 18 presso la BluEnergy Arena. UDINESE VS GENOA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I friulani sono alle prese con la terza gara in dieci giorni, dopo che in campionato è arrivata la vittoria esterna di Parma, mentre in Coppa Italia il ko contro la Juventus. La squadra di Runjac veleggia al nono posto con 18 punti, un andamento nel complesso soddisfacente. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Udinese vs Genoa, quattordicesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

