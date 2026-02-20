Bologna vs Udinese ventiseiesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Bologna e Udinese si sfidano nella ventiseiesima giornata di Serie A 20252026, con il motivo principale che spinge entrambe le squadre: i padroni di casa cercano di ottenere punti preziosi per avvicinarsi all’Europa, mentre gli ospiti vogliono consolidare la salvezza. La partita si gioca al Dall’Ara, dove i felsinei puntano sulla spinta del pubblico. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria per migliorare la propria posizione in classifica. La gara si annuncia combattuta e ricca di emozioni.
Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I felsinei sono ancora all’inseguimento di un posto in Europa, mentre i friulani vogliono raggiungere la matematica salvezza. Bologna vs Udinese si giocherà lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Dall’Ara. BOLOGNA VS UDINESE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rossoblù hanno ritrovato la vittoria sul campo del Torino dopo quattro sconfitte consecutive, ma resta ancora negativa la striscia di risultati davanti ai propri tifosi, che non vedono la squadra di Italiano esultare da sei turni. Per L’Europa è molto difficile, ma la nulla è ancora perduto.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche: Frosinone vs Empoli, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Leggi anche: Venezia-Pescara, ventiseiesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
FANTACALCIO: CONSIGLI 25ª GIORNATA | Analisi partite e Indici di schierabilità su FantaLab
Argomenti discussi: Serie A, la presentazione della 26^ giornata: orari, arbitri e squalificati; Bologna-Udinese a Marcenaro, i precedenti con l'arbitro della sezione di Genova; Probabili formazioni Serie A, giornata 26: dubbi Bremer, Wesley, David e Zielinski. Zaccagni in panchina, speranze per McTominay e Soulé; Bologna Udinese – Pronostico e Quote – Serie A 25/26 – 26ª Giornata.
Formazioni Bologna-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Dallinga, Orsolini, Pobega, Zaniolo, Davis, Solet e AttaLe ultime sulle formazioni di Bologna-Udinese, monday night della ventiseiesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina. msn.com
Probabili formazioni Bologna-Udinese: Bernardeschi più di Orsolini, c’è SoletProbabili formazioni Bologna Udinese - A mandare in archivio la 26^ giornata di Serie A sarà il posticipo del lunedì sera, che ... fantamaster.it
#SerieA, l’arbitro di #Bologna- #Udinese è #Marcenaro: il bilancio con i rossoblù x.com
Bologna-Udinese, Marcenaro arbitro della sfida: designata la quaterna - facebook.com facebook